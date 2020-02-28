«Defender Europe – 2020» – смертельный маршрут короновируса по Европе

Опасный «уханьский» коронавирус COVID-2019 продолжает распространяться по миру. Европейским эпицентром стала Италия, где уже известно о более чем 400 случаях заражения вирусом, 12 человек скончались.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте, пораженный быстрым распространением болезни, хочет соблюсти все меры предосторожности, но при этом не хочет нагнетать панику. «Но отменить карнавал и футбол в Италии — это просто ужасно!», – отмечал премьер, однако смерть людей гораздо страшнее отмены гуляний.

Вирус распространяется с большой скоростью и охватывает все больше европейских стран – вслед за Италией вирус проник во Францию, Германию, Испанию и добрался до Австрии.

Пока неясно, как в регионе Венето возникла эта вспышка — без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.

Однако по решению правительства уже установлены пропускные пункты, привлечена полиция и вооруженные силы. «В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы», – заявил Конте.

Однако проблему распространения этим не искоренить. Во многих европейский странах, в том числе Италии, дислоцируются воинские подразделения армии США. Причем тут военнослужащие США? Все просто – они, на основании заключенных соглашений, пользуются своеобразным иммунитетом от законов стран пребывания и не подлежат проверке и досмотру. Поэтому их перемещение, состояние здоровье местным властям не известны. А то, что вирус добрался до армии США уже не секрет – в Южной Корее у американского военного было выявлено заражение коронавирусом, что стало первым случаем заражения в вооруженных силах Соединенных Штатов.

В Италии, в непосредственной близости от одного из мест распространения эпидемии вблизи н.п. Виченца базируется 173-я воздушно-десантная бригада армии США. Данное подразделение численностью порядка четырех тысяч человек считается «бастионом» Альянса в Европе, поскольку последние лет 15 она принимала участие практически во всех операциях НАТО.

Ситуация в настоящий момент на американской базе вышла из-под контроля. Молодые солдаты и мирные жители заявили, что слишком беспокоятся. Они боятся, что армейские чиновники скрывают правду. Так, личному составу бригады недавно объявили, что в карантинную зону доставляют более двух десятков военнослужащих.

По словам военнослужащего базы штаб сержанта Майрона Янга, ему известно, что кто-то умер и, по утверждению армейских чиновников, это был грипп, а не COVID-19. Военнослужащим было приказано избегать поездок за пределы части.

Однако проблема даже не в том, что будут заболевшие на базе и карантинная зона, а то, что военнослужащие бригады в самое ближайшее время отправятся на крупнейшие учения США в Восточной Европе «Defender Europe – 2020».

Родни Колдрен. Источник: www.belvpo.com

По словам полковника Родни Колдрена, начальника службы профилактической медицины: «Какая-то глупая болезнь не удержит американские войска от достижения цели».

Маневры пройдут на территории 10 стран. Полигоны выделяют прибалтийские государства, Польша и Грузия. Анонсирована одновременная высадка трех воздушных десантов на разных участках условного фронта – в Латвии, Литве и Грузии. Основу десантных сил составит именно 173-я воздушно-десантная бригада армии США.

Важную роль в учениях играет Германия, которой предстоит стать основным логистическим узлом для всей объединенной группировки. Маршруты переброски войск пройдут по территории ряда других стран.

Маршруты переброски войск на учениях НАТО «Defender Europe». Источник: www.belvpo.com

Таким образом, географию распространения смертельного вируса можно будет отслеживать по маршрутам передвижения войск Альянса.

Карикатура на учения НАТО «Defender Europe». Источник: www.belvpo.com

И ни какие режимы чрезвычайной ситуации, которые вводятся в странах Балтии, не помогут – США не отчитываются перед своими сателлитами.

Владимир Вуячич