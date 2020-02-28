«Defender Europe – 2020» – смертельный маршрут короновируса по Европе

Опасный «уханьский» коронавирус COVID-2019 продолжает распространяться по миру. Европейским эпицентром стала Италия, где уже известно о более чем 400 случаях заражения вирусом, 12 человек скончались.
Премьер-министр страны Джузеппе Конте, пораженный быстрым распространением болезни, хочет соблюсти все меры предосторожности, но при этом не хочет нагнетать панику. «Но отменить карнавал и футбол в Италии — это просто ужасно!», – отмечал премьер, однако смерть людей гораздо страшнее отмены гуляний.
Вирус распространяется с большой скоростью и охватывает все больше европейских стран – вслед за Италией вирус проник во Францию, Германию, Испанию и добрался до Австрии.
Пока неясно, как в регионе Венето возникла эта вспышка — без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.
Однако по решению правительства уже установлены пропускные пункты, привлечена полиция и вооруженные силы. «В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы», – заявил Конте.
Однако проблему распространения этим не искоренить. Во многих европейский странах, в том числе Италии, дислоцируются воинские подразделения армии США. Причем тут военнослужащие США? Все просто – они, на основании заключенных соглашений, пользуются своеобразным иммунитетом от законов стран пребывания и не подлежат проверке и досмотру. Поэтому их перемещение, состояние здоровье местным властям не известны. А то, что вирус добрался до армии США уже не секрет – в Южной Корее у американского военного было выявлено заражение коронавирусом, что стало первым случаем заражения в вооруженных силах Соединенных Штатов.
В Италии, в непосредственной близости от одного из мест распространения эпидемии вблизи н.п. Виченца базируется 173-я воздушно-десантная бригада армии США. Данное подразделение численностью порядка четырех тысяч человек считается «бастионом» Альянса в Европе, поскольку последние лет 15 она принимала участие практически во всех операциях НАТО.
Ситуация в настоящий момент на американской базе вышла из-под контроля. Молодые солдаты и мирные жители заявили, что слишком беспокоятся. Они боятся, что армейские чиновники скрывают правду. Так, личному составу бригады недавно объявили, что в карантинную зону доставляют более двух десятков военнослужащих.
По словам военнослужащего базы штаб сержанта Майрона Янга, ему известно, что кто-то умер и, по утверждению армейских чиновников, это был грипп, а не COVID-19. Военнослужащим было приказано избегать поездок за пределы части.
Однако проблема даже не в том, что будут заболевшие на базе и карантинная зона, а то, что военнослужащие бригады в самое ближайшее время отправятся на крупнейшие учения США в Восточной Европе «Defender Europe – 2020».
|Родни Колдрен.
|Источник: www.belvpo.com
По словам полковника Родни Колдрена, начальника службы профилактической медицины: «Какая-то глупая болезнь не удержит американские войска от достижения цели».
Маневры пройдут на территории 10 стран. Полигоны выделяют прибалтийские государства, Польша и Грузия. Анонсирована одновременная высадка трех воздушных десантов на разных участках условного фронта – в Латвии, Литве и Грузии. Основу десантных сил составит именно 173-я воздушно-десантная бригада армии США.
Важную роль в учениях играет Германия, которой предстоит стать основным логистическим узлом для всей объединенной группировки. Маршруты переброски войск пройдут по территории ряда других стран.
|Маршруты переброски войск на учениях НАТО «Defender Europe».
|Источник: www.belvpo.com
Таким образом, географию распространения смертельного вируса можно будет отслеживать по маршрутам передвижения войск Альянса.
|Карикатура на учения НАТО «Defender Europe».
|Источник: www.belvpo.com
И ни какие режимы чрезвычайной ситуации, которые вводятся в странах Балтии, не помогут – США не отчитываются перед своими сателлитами.
Владимир Вуячич