Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда с инвестициями до 1,5 млрд рублей

АФК «Система» создает венчурный фонд Sistema SmartTech. Управляющим партнером этой структуры с целевым объемом в 5 млрд рублей станет дочь министра обороны Ксения Шойгу.

По данным «Коммерсанта» новый фонд планирует готовить стартапы для экосистем стратегических инвесторов.

По словам Ксении Шойгу, фонд будет «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями».

Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов, который, как ожидается, станет председателем совета директоров фонда, рассказал, что Sistema SmartTech планирует инвестировать в основном в отечественные проекты. Предпочтение будет отдаваться стартапам с перспективой продажи стратегическому инвестору, для его экосистем. Якорным инвестором фонда выступит АФК «Система» с инвестициями до 1,5 млрд рублей.

Следует отметить, что как сообщает газета «Ведомости», Ксения Шойгу развивает собственную инвесткомпанию «Кэпитал перформ», где ей принадлежит 59%. Компания владеет долями в трех компаниях, в их числе - MedPoint24. Она организует и проводит медосмотры водителей такси в Москве и Московской области.