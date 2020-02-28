В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ в Смоленске проведен отборочный этап конкурса "Перспективные решения"

ЦАМТО, 27 февраля. В Смоленске на базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского состоялся отборочный этап конкурса "Перспективные решения".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе конкурса научно-педагогическими работниками, адъюнктами и курсантами академии были представлены более 20 научных работ и статей, направленных на реализацию технических решений в зенитных ракетных комплексах "Тор" и "Оса".

Работы оценивали ведущие ученные академии и конструкторы Ижевского электромеханического завода "Купол".

Финальный этап конкурса будет проведен в рамках Форума научно-технического творчества молодежи "ИЭМЗ "Купол" в формате защиты работ перед оценочной комиссией в Ижевске.

Награждение победителей конкурса запланировано на 14-15 мая 2020 года в рамках проведения XXVIII Всероссийской межведомственной военно-научной конференции академии "Развитие теории и практики применения войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях".