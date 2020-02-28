Экипаж в 240-дневном эксперименте SIRIUS возглавит действующий космонавт - ИМБП РАН

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Командиром экипажа в эксперименте по имитации межпланетного полета станет действующий член российского отряда космонавтов, сообщил "Интерфаксу" главный менеджер проекта SIRIUS, ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский.

"Поскольку мы проводим эксперимент на нашей базе, то планируем, что командир экипажа будет российским. Мы ведем переговоры с Центром подготовки космонавтов, который вместе с РКК "Энергия" является нашим главным партнером в России. Центр готов предоставить нам кого-то из молодых ребят, имеющих статус космонавта", - сказал Белаковский в интервью "Интерфаксу".

По его словам, основной кандидат на эту роль уже определен.

"Мы навели справки, посмотрели документы - очень достойный человек. Но сейчас называть фамилию не могу, потому что я не получил еще его согласия", - отметил Белаковский.

"Кроме этого врач в экипаже также будет из России", - добавил менеджер проекта.

По словам Белаковского, в экипаже будет как минимум две женщины, однако в институте планируют довести число женщин в экипаже до половины.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В ноябре 2020 года планируется начать эксперимент по моделированию 240-дневного межпланетного полета для экипажа из шести человек.