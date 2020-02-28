Пентагон признал утрату военного преимущества США в мире

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Американское военное преимущество в мире подорвано, в то время как Россия и Китай значительно усилили свои возможности в этой сфере и продолжают наращивать боевой потенциал. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Выступая на слушаниях в Палате представителей конгресса, генерал предупредил американских конгрессменов и сенаторов, что мировое военное преимущество США "сходит на нет", в то время как российское и китайское растет. Однако, успокоил он американских законодателей, американская армия по-прежнему готова обеспечивать военное сдерживание, защищать страну от нападения, поддерживать союзников и вести войны с любым потенциальным противником.

(...) наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире

- заявил Милли.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер предупредил американскую Палату представителей, что Вашингтон "сильно обеспокоен" стремлением России "к доминированию". Об этом, по мнению министра обороны США, говорят прошедшие недавно испытания российского гиперзвукового оружия.

Военный потенциал Москвы растет. Это подтверждает опасения о стремлении России к мировому доминированию

- написал Эспер в письменных показаниях для Палаты представителей.