Пентагон признал подорванное превосходство над Россией

Военное преимущество США в мире подорвано, Россия и Китай увеличивают потенциал в этой сфере, заявил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, американская армия по-прежнему способна обеспечивать военное сдерживание, защиту страны, поддерживать союзников и проводить военные действия с любым противником.

«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не стремится к гонке ядерных вооружений с Россией.

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. Маневры проводились в Небраске.

В российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».