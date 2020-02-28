Войти
Известия.ru

Пентагон признал подорванное превосходство над Россией

768
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Ron Sachs

Военное преимущество США в мире подорвано, Россия и Китай увеличивают потенциал в этой сфере, заявил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, американская армия по-прежнему способна обеспечивать военное сдерживание, защиту страны, поддерживать союзников и проводить военные действия с любым противником.

«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не стремится к гонке ядерных вооружений с Россией.

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. Маневры проводились в Небраске.

В российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
05.03.2019
Пекинский уж, ракетный еж: угрожают ли китайские ракеты России
15.08.2017
Шквал огня и стали. Чем опасны потомки советской "Катюши"
07.12.2015
Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
16.03.2012
"Час икс" для Тегерана наступит летом
14.03.2012
Проклятие русского авианосца
11.03.2012
Баллистическими ракетами – по авианосцам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года