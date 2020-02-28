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ТАСС

Курсанток Краснодарского училища начали готовить по программам всех типов боевой авиации

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Курсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова на занятиях в лётном учебно-тренировочном комплексе ЯК-130
Курсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова на занятиях в лётном учебно-тренировочном комплексе ЯК-130.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Большая часть из них обучается по направлению военно-транспортной авиации

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Обучающиеся в Краснодарском высшем военном авиационном училище девушки проходят подготовку по программам всех типов боевой авиации. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника училища Олег Бучельников.

"С учетом решений руководства ВКС, руководства главного управления кадров просьбы девушек о переводе на специальности истребительной авиации, штурмовой авиации, дальней авиации удовлетворены", - сказал Бучельников.

Он отметил, что средний балл девушек по итогам зачетов и экзаменов получился выше, чем у курсантов-юношей. Основная доля девушек сейчас обучается по направлению военно-транспортной авиации. "На всех четырех специальностях (истребительная, штурмовая, военно-транспортная и дальняя авиация) есть хоть одна из девушек: одна на штурмовой, одна на дальней, семь на истребительной, остальные на военно-транспортной", - перечислил замначальника училища.

Бучельников добавил, что единственная изъявившая желание проходить подготовку по программе дальней авиации курсантка Екатерина Пчела при успешном завершении обучения станет первой потомственной летчицей-дальником в России. Ее отец Олег Пчела сейчас занимает пост командира одного из соединений дальней авиации.

В ноябре прошлого года сообщалось, что курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков начали обучаться по программам управления истребительно-штурмовой авиации. Ранее женщины-пилоты могли обучаться только по специальности военно-транспортной авиации.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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