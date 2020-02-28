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Интерфакс-АВН

Южная Корея и США отложили совместные военные учения из-за вспышки коронавируса

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Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Госдеп призвал американских граждан пересмотреть свои планы поездки в эту страну

Гонконг. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США решили отложить свои весенние совместные военные учения из-за растущей обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса, сообщил в четверг Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Альянс Южной Кореи и США решил отложить до дальнейших указаний запланированные на данный момент командно-штабные учения в первой половине года в связи с повышением уровня кризисной ситуации с коронавирусом Covid-2019 до "серьезного"", - сообщили в совместном заявлении начальник отдела по связям с общественностью комитета штабов Ким Чжун Нак и его американский коллега Ли Питерс.

Отмечается, что альянс "по-прежнему привержен обеспечению надежного военного сдерживания и поддержанию надежной комбинированной оборонительной позиции" для защиты Южной Кореи от любой угрозы.

Это первый случай, когда союзники решили отложить учения из-за проблем в сфере здравоохранения.

По последним данным, в Южной Корее подтверждено 1595 случаев заболевания новым типом коронавируса, скончалось 12 человек. При этом среди южнокорейских военнослужащих зарегистрирован 21 случай, один заболевший есть среди американских служащих.

Тем временем госдепартамент США призвал американцев пересмотреть планы поездки в Южную Корею из-за опасений по поводу коронавируса.

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Страны
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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