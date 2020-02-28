Войти
Интерфакс-АВН

США поддерживают усилия Косова по противодействию России и Китаю на Балканах - зам главы Пентагона

766
0
0
Парад в столице Косово Приштине
Парад Сил безопасности Косово в Приштине.
Источник изображения: Reuters

Вашингтон. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны США Дэвид Норквист заявил, что Соединенные Штаты подтверждают признание статуса Косова как независимого государства и приветствуют усилия косовского руководства по противодействию политике России и Китая в регионе, сообщил Пентагон.

"Замминистра подтвердил неизменную поддержку Косова в противодействии усилиям России и Китая, которые продолжают попытки расширить свое влияние на Западных Балканах", сказал он на встрече в Вашингтоне с президентом республики Хашимом Тачи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
19.07.2018
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
12.01.2015
Модернизация национальной инновационной системы как условие опережающего развития в условиях смены технологических укладов
25.02.2013
Джон Керри хочет торговать, а не воевать
18.02.2011
Показатели авиационной отрасли будут расти - Boeing
20.07.2007
Туда нельзя. В Госдуму внесен законопроект об иностранных инвестициях
13.07.2007
На Урале открылась оружейная выставка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года