США поддерживают усилия Косова по противодействию России и Китаю на Балканах - зам главы Пентагона

Вашингтон. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны США Дэвид Норквист заявил, что Соединенные Штаты подтверждают признание статуса Косова как независимого государства и приветствуют усилия косовского руководства по противодействию политике России и Китая в регионе, сообщил Пентагон.

"Замминистра подтвердил неизменную поддержку Косова в противодействии усилиям России и Китая, которые продолжают попытки расширить свое влияние на Западных Балканах", сказал он на встрече в Вашингтоне с президентом республики Хашимом Тачи.