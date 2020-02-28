Пентагон перебросил в Саудовскую Аравию войска, боевые самолеты и четыре батареи ПРО

Американские военные снова вернулись на базу ВВС Саудовской Аравии «Prince Sultan» (примерно в 100 км от Эр-Рияда), на территории которой в последний раз они размещались 17 лет назад. Эта акция была предпринята в связи с иранской военной угрозой. Около 2,5 тыс. военнослужащих, авиакрыло ударных самолетов четвертного поколения F-15 и противоракетные комплексы Patriot были переброшены на этот аэродромный комплекс. Примечательно, что размещение в Саудовской Аравии нового американского военного контингента происходит в короткий срок, после обещания президента США Дональда Трампа, - сократить военное присутствие Америки на Ближнем Востоке.

Эксперты отмечают, что к моменту, когда заявления американского лидера о выводе сил, по идее, должны были исполняться, «волшебным» образом возникли новые обстоятельства, препятствующие благим намерениям Белого дома. Вдруг, понадобилось американскому руководству срочно убить иранского генерала Сулеймани. Как следствие, и без того, весьма напряженные отношения с Тегераном трансформировались в состояние фактической войны. Появился повод у США нарастить свое военное присутствие в регионе, тем более, потому что об этом просят союзники: суннитские монархии Персидского залива и Израиль. Американцы заявляют, что происходит лишь переброска войск из одной части региона в другую. Например, из Сирии в Саудовскую Аравию. Но, позвольте, разве ЗРК Patriot или авиакрыло F-15 располагались где-то на бесконечных пространствах сирийской пустыни? В этой стране по заверению самого Трампа никогда не было более 2000 американских солдат.

Впрочем, и так ясно, что в Саудовскую Аравию прибыли военные США вовсе не из Сирии, поскольку там вывод американских войск так и не состоялся, напротив наблюдается их приток. Кстати, американцы покинули авиабазу «Prince Sultan» (князь Султан) в 2003 году, сразу же после оккупации Ирака и свержении Саддама ибн Хусейна. Теперь получается, что они вернулись сюда про душу Хаменеи?

Конечно же саудовское королевство (маликият) приветствует войска США в надежде, что они предотвратят новые атаки со стороны Ирана, подобные тем, что произошли в сентябре 2019 года. Эр-Рияд, в первую очередь, рассчитывает, что американцы защитят саудовские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам представителей Министерства обороны США, американские войска значительно укрепили оборону Саудовской Аравии. Для большей надежности были развернуты четыре батареи противоракетных зенитных комплексов Patriot, две их них - на базе «Prince Sultan».

И как здесь не обойтись без констатации серьезности оперативной обстановки в регионе и слезливых воспоминаний, которые так по душе американскому обывателю(извините - ИЗБИРАТЕЛЮ).Командир 378-го экспедиционного авиакрыла генерал Джон Уолкер заявил корреспонденту Wall Street Journal, размышляя о боевых качествах иранцев: «Мы сталкиваемся с мыслящим врагом, который разыгрывает настоящий региональный конфликт, и они в этом очень хороши». Этот генерал, до того, был здесь в 1997 году, взирая на аравийскую пустыню он воскликнул: «Ветрище и пылища здесь такие же, как и раньше».

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО