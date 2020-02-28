Два Ту-142 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Два российских противолодочных Ту-142 выполнили в среду плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в среду.

"Экипажами отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, "самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли".