Мир был счастлив, когда мы сказали, что стали правопреемниками СССР - Путин

Россия, провозгласив себя правопреемником СССР, взяла при этом на себя обязательства по выплате долгов всех республик, входивших до 1991 года в Советский Союз, сообщил 26 февраля президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

При этом, напомнил президент РФ, договорённость о долгах подразумевала обмен на все зарубежные активы республик.

Далеко не все образовавшиеся страны передали эти активы в распоряжение РФ, подчеркнул президент России Владимир Путин.

«Все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили», - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя одно из предложений, призывающее закрепить в Конституции положение о том, что Россия - правопреемник как СССР, так и Российской империи.

«Но весь мир был очень счастлив, когда мы сказали: да, мы правопреемники, и поэтому берем на себя обязательства выплатить все долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом. Вот мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», - цитирует Путина ИА Регнум.