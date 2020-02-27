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ТАСС

Роскосмос получит в 2020 году более 2 млрд рублей на страхование при запусках ракет

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Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М"
Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Эти бюджетные средства будут выделены в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось направить в 2020 году более 2 млрд рублей госкорпорации "Роскосмос" на обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут выделены в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" в размере 2,144 млрд рублей Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией в 2020 году основного мероприятия "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов", - говорится в распоряжении.

Страхование рисков и ответственности реализуется в рамках программы "Космическая деятельность России".

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