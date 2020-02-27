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Интерфакс-АВН

Запрет на работу АО с единственным акционером предлагается не распространять на оборонку - законопроект

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Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Запрет на создание и функционирование АО с единственным акционером предлагается не распространять на "дочки" интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в случае, если 100% акций структуры находится в собственности РФ.

Соответствующий законопроект (N908035-7) внесло в Госдуму правительство РФ, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему закону, акционерное общество не может иметь акционером другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. При этом есть ряд исключений, которые последовательно были сделаны для "Роскосмоса", "Ростеха", "Агентства по страхованию экспортных кредитов", "Почты России", предприятий атомной отрасли. Законопроект предлагает включить в данный перечень интегрированные структуры ОПК в случае, если они на 100% принадлежат РФ.

В пояснительной записке говорится, что данная мера позволит принимать решения, в том числе по вопросам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа и реализации федеральных целевых программ, единственным акционером без учета необходимости формального соблюдения сроков подготовки, созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ. "Так, например, для размещения дополнительных акций в рамках реализации федеральных целевых программ и получения бюджетных инвестиций необходимо принятие решения общего собрания акционеров общества об увеличении уставного капитала. При соблюдении всех сроков проведения корпоративных мероприятий, установленных законодательством, для проведения собрания акционеров общества необходимо минимум 36 дней с момента его созыва", - говорится в пояснительной записке.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Роскосмос
Проекты
Гособоронзаказ
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