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Зенитчики мотострелкового соединения ЮВО убыли в Ейск для проведения учения на новейших ЗПРК "Тунгуска-М1"

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Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 "Тунгуска-М1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 "Тунгуска-М1".
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Вильф

ЦАМТО, 26 февраля. Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области убыли в учебный центр ПВО в Ейске для проведения стрельб из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) "Тунгуска-М1".

В течение двух месяцев военнослужащие соединения будут совершенствовать навыки разведки, сопровождения и поражения учебных воздушных целей в различных условиях, а также их уничтожение.

Для обучения также будет задействован уникальный имитатор воздушной цели 9Ф881, предназначенный для визуализации скоростных, малоразмерных и низколетящих целей.

Кроме того, зенитчикам предстоит выполнить нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к применению, отработать порядок заряжания пусковых установок, поиск, обнаружение, ведение разведки за воздушными целями и их классификацию по степени опасности.

На завершающем этапе полевых занятий с зенитчиками будут проведены тактические учения с боевой стрельбой по воздушным целям из зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска-М1", ЗРК "Стрела-10" и новейших переносных зенитных ракетных комплексов "Верба".

Всего в полевом выходе принимает участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 ед. боевой и специализированной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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