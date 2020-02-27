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ЦАМТО

БТР "Бумеранг" в обозримом будущем получит разрешительные документы на экспорт

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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 26 февраля. Новейшая российская колесная боевая платформа "Бумеранг" в обозримом будущем получит разрешительные документы на экспорт.

Об этом, как передает Радио Sputnik, заявил "РИА Новости" гендиректор предприятия-разработчика этой техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

Впервые "Бумеранг" представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы на Красной площади наряду с такими перспективными бронемашинами как танк "Армата" и БМП "Курганец".

"Мы уже несколько месяцев ведем работы по оформлению рекламного паспорта и паспорта экспортного облика для этой машины. К нам поступает немало обращений от инозаказчиков", – цитирует Радио Sputnik А.Красовицкого.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Компании
ВПК ООО
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