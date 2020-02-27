Первое медучреждение Минобороны РФ начало использовать технологию 3D печати в ортопедии

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - В лечебную практику Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского внедрены аддитивные технологии в области ортопедической хирургии - синтез объекта с помощью компьютерных 3D технологий, сообщает в среду российское военное ведомство.

"На сегодняшний день госпиталь им. А.А. Вишневского является единственным медицинским учреждением Минобороны России, в котором выполняются высокотехнологичные операции с использованием трехмерного планирования и 3D печати в большой ортопедии. В том числе - при эндопротезировании суставов", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что изготовленные таким способом импланты имеют индивидуальную геометрическую форму, "и в большинстве случаев они являются последней "оптимистичной опцией", когда возможности известных методов лечения уже исчерпаны".

Использование технологии 3D печати позволяет решать сложные ортопедические задачи с учетом особенностей повреждения и локальной индивидуальной анатомии пациента.