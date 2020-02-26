Ядерная Прибалтика – новая колония США

16 февраля латвийский парламент одобрил в первом чтении договор между Латвией и США о сотрудничестве в военной сфере. Депутаты проявили редкую сплоченность: «против» подан только один голос.

Согласно договору, с американскими военнослужащими, совершившими любое правонарушение, будут разбираться не латвийские, а американские правоохранительные органы.

Соглашение в целом фактически выводит деятельность размещенного в Латвии американского контингента из-под контроля местных властей. Например, договор предусматривает, что прибывающие в Латвию воздушные, морские и сухопутные транспортные средства вооруженных сил США не подлежат обыску и проверке без разрешения американских учреждений.

На практике это означает, что любые виды вооружений и боеприпасов могут быть доставлены в Латвию без какого-либо уведомления.

Далее, вооруженные силы США получат право свободного доступа на объекты латвийской военной инфраструктуры. И не только военной. Договор содержит формулировку «и другие объекты». Что дает основание предполагать, что речь идет также об объектах гражданского или двойного назначения.

На военных и других объектах американцы смогут беспрепятственно вести строительные работы, реконструировать уже имеющиеся здания и возводить новые. Новые или реконструированные объекты будут формально принадлежать Латвии, однако вооруженные силы США вправе их использовать «настолько долго, насколько сами сочтут необходимым» – так записано в договоре.

По сути, договор закладывает правовые основы для постоянного базирования вооруженных сил США в прибалтийских странах (Литва и Эстония заключили аналогичные договоры с американцами).

Важно также отметить, что речь идет о двусторонних соглашениях: латвийско-американском, литовско-американском, эстонско-американском. Они избавляют США от принятой в НАТО громоздкой процедуры принятия решений и позволяют, в случае необходимости, действовать в обход союзников по Альянсу.

С учетом появившейся недавно информации, что во время командно-штабных учений, проходивших в США, было решено «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Белоруссии, данное соглашение вызывает не просто озабоченность, а явно указывает на то, что необходимо предпринимать ответные действия.

Кроме того, через месяц на территории стран Балтии и Польши пройдет крупномасштабное учение ВС США «Защитник Европы – 2020», на которых будет почти 40 тысяч участников. Ряд источников утверждают, что на польской авиабазе в Повидзе в рамках упомянутого учения будет развернут передовой склад хранения ядерного оружия.

Кстати, наверное, не случайно в прошлом году военно-политическое руководство стран Балтии говорили о желании получить американское ядерное оружие. На фоне постоянных разногласий Турции и США, а также неутихающего конфликта в Сирии, где Анкара непосредственно задействует свои вооруженные силы, такое вооружение будет вывезено с территории авиабазы Инджирлик и наиболее вероятным местом хранения для него станет Прибалтика.

Ну и необходимо упомянуть, что 20 февраля с Сицилии в Инджирлик прибыл тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III. По заявлению представителей американского командования данный перелет осуществлен в рамках обеспечения учения «Защитник Европы – 2020», а 21 февраля из Рамштайна дополнительно прибыли еще 5 самолетов C-17A. Прилет транспортных летательных аппаратов связан с возможной эвакуацией арсенала ядерных бомб. Как утверждает американский ресурс journalposts.com это уже произошло.

О проработке подобного варианта СМИ писали еще в октябре. Возникает вопрос, зачем специально оборудованные стратегические военно-транспортные C-17А Globemaster прибыли в таком количестве и куда они направятся?

В минувшем году Латвия и Литва догнали Эстонию по расходам на оборону, и теперь все три прибалтийские республики тратят на подготовку к войне не менее двух процентов ВВП, внося посильный вклад в разжигание глобальной войны.

Истребители НАТО в странах Балтии отрабатывают полеты на высотах 150-200 метров. Такая тактика используется не для охраны воздушных границ страны, а для прорыва ПВО противника. От границы Латвии до Москвы — всего полчаса полета на истребителе-бомбардировщике, 600 километров.

В целом на развитие в республике военной инфраструктуры Вашингтон потратил 170 миллионов евро. С чего бы такая щедрость.

Какой-то интересный пазл получается.