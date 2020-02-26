Пентагон выявил увеличение активности подводного флота России

МОСКВА, 25 февраля/ Радио Sputnik. Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил заявил, что Россия в 2019 году в 1,5 раза увеличила активность своего подводного флота.

"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ", – сказал американский генерал, слова которого приводит РИА Новости.

Он при этом отметил, что корректность действий российских подводников увеличилась. Это, по словам Уолтерса, характеризует важность улучшения возможностей США для конкуренции, что повлечет за собой снижение рисков и обеспечит свободу для американских действий.

Ранее радио Sputnik сообщило, что атомная подлодка "Казань" успешно поразила подводные цели в Белом море.