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Башар Асад сделал ход конем – тяжелые «Медведи» и «Мста-Б» выдвигаются в Идлиб

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Источник изображения: vpk-news.ru

В колоннах сирийских войск, направляющихся к линии фронта в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия), вновь замечены тяжёлые многоосные тягачи КАМАЗ- 63501АТ «Медведь» со 152-мм гаубицами 2А65 «Мста-Б», а также грузовики, перевозящие боеприпасы для них.

Эти орудия в настоящие время являются самыми современными артиллерийскими системами сирийской армии. Вся остальная боевая техника такого предназначения на вооружении арабской республики разработана в 1950−70 гг., хотя нередко встречаются и совершенно уникальные образцы, выпущенные в 1930−40 годах прошлого века, пишет портал РГ.

Впервые такие тягачи и гаубицы были задействованы в боях против террористов в феврале 2016 года. После этого практически ни одна крупная операция правительственных сил не обходилась без их участия.

Важным качеством «Мста-Б» считается высокая мобильность - её можно перебрасывать со скоростью до 80 км/ч. Если говорить о «Медведе», то по сравнению со старыми тягачами он имеет пятый класс защиты и обеспечивает артиллеристам во время маршей высокий уровень комфорта.

Можно предположить, что концентрация гаубиц «Мста-Б» на идлибском фронте стала ответом на осуществлённую ранее и продолжающуюся до сих пор переброску турецкой армией в северо-западный регион Сирии дальнобойных орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), прежде всего, гаубиц Т-155 Firtina и РСЗО Т-122 Sakarya. 

Мощная огневая поддержка со стороны ВС Турции позволила боевикам-исламистам в ходе повторного штурма выбить правительственные силы Башара Асада из посёлка Нейрабв провинции Идлиб.

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Мста-Б
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СПМ-3 Медведь
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