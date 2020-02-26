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Интерфакс-АВН

Эрдоган не позволит сирийской армии установить полный контроль в Идлибе - эксперт

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На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Анкара рассматривает возможность активных военных действий на территории сирийской провинции Идлиб как крайний вариант, если войска Башара Асада продолжат наступательную операцию, заявил эксперт по ближневосточным конфликтам Григорий Лукьянов.

"Идлиб - одна из важнейших карт (президента Турции) Эрдогана на всем сирийском треке. Поэтому Анкара будет делать все, чтобы сделать невозможным установление полного контроля войск Асада над этой сирийской провинцией. Вполне можно допустить, что Турция решится на радикальные меры, в том числе, активное участие турецких военных в боевых действиях, что привело бы к таким нежелательным последствиям, как столкновение с сирийскими правительственными войсками", - сказал Лукьянов во вторник "Интерфаксу".

В то же время, по его оценке, есть явные признаки того, что Анкара, желая сохранить военное присутствие в Идлибе, постарается избежать полномасштабного вооруженного конфликта с Дамаском. "Эрдоган отдаёт себе отчёт, что такое развитие событий поставило бы под угрозу выполнение сочинских договорённостей. В этом Анкара не заинтересована, поэтому активно ищет компромисс с Москвой, делает все, чтобы такой компромисс был найден", - сказал собеседник агентства.

Лукьянов скептически оценил вероятность того что Анкара предложит Москве сделку, предполагающую уступки со стороны Турции в Идлибе в обмен на российские уступки в Ливии. "Говорить, что турки могут предложить такого рода сделку, весьма спорно. Ливия - то направление, где Анкара может давить на европейские страны, но здесь практически невозможно давить на Москву, у которой на ливийском направлении нет каких-то особых жизненно важных интересов. Сейчас Эрдоган активно пытается заострить ситуацию для ЕС. У него получается достаточно успешно заставлять двигаться европейскую дипломатию", - сказал Лукьянов.

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