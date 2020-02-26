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ТАСС

Арзамасский машиностроительный завод подал иск к лидеру "Ночных волков"

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Автомобиль "Волк"
Автомобиль "Волк".
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Представители предприятия просят досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Волк"

ТАСС, 25 февраля. Арзамасский машиностроительный завод, выпускающий колесную бронетехнику, обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к лидеру байк-клуба "Ночные волки" Александру Залдостанову. Представители предприятия просят досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на Залдостанова, следует из данных картотеки суда.

Иск был подан 20 февраля, принят к производству 21 февраля. Предварительное заседание суда назначено на 13 апреля. Третьим лицом по иску проходит Федеральной служба по интеллектуальной собственности.

Как указано в определении суда, Арзамасский машиностроительный завод обратился с иском о "досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 191341 в отношении товаров 12-го класса "транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху", услуг 42-го класса "реализация транспортных средств" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования".

Из данных реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ следует, что свидетельство № 191341 было выдано при регистрации товарного знака "Волк" в 2000 году. Первоначально права на знак принадлежали ассоциации байкеров "Ночные волки", в феврале 2007 года "Ночные волки" уступили права на товарный знак Залдостанову. Исключительное право на товарный знак было продлено в августе 2019 года, оно действует до марта 2029 года.

Арзамасский машиностроительный завод основан в 1972 году, является единственным предприятием в России по выпуску колесной бронетехники, в настоящее время входит в периметр управления ООО "Военно-промышленная компания", указано на сайте предприятия. Завод производит бронетранспортеры БТР-82 и БРТ-82А, бронеавтомобиль "Тигр" и другие бронемашины

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
Волк
Тигр
Тигр БА
Компании
АМЗ
ВПК ООО
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