Войти
ИноСМИ

Беларуская праўда (Белоруссия): почему США отрабатывали учебный ядерный удар по Белоруссии?

61
0
0
Первый запуск ракеты «Трайдент» на мысе Канаверал
Первый запуск ракеты «Трайдент» на мысе Канаверал.
Источник изображения: © Photo provided by the Naval Historical Center, Washington, D.C.

По мнению военного эксперта издания, в планах и НАТО, и России предусмотрен такой сценарий, когда ответом на агрессию одной стороны является удар ядерным оружием по территории противника. То, что Белоруссия сама может и не участвовать в первом ударе, не гарантирует, что на нее не нападут силы НАТО.

Во время маневров, прошедших в США во время президентства Барака Обамы, отрабатывался условный ядерный удар по территории Белоруссии. Об этом стало известно на недавнем брифинге в министерстве обороны США, который прошел в Пентагоне. О брифинге рассказало американское издание Slate. По сценарию маневров, первой удар по цели НАТО в одной из стран Балтии нанесла Россия, на что США отреагировали запуском нескольких единиц ядерного оружия по территории Белоруссии. При этом отмечается, что вооруженные силы Белоруссии не участвовали в ударе России по объектам НАТО. Возможно ли такое?

Независимый военный эксперт Александр Алесин считает, что и в военных планах НАТО, и России предусмотрен такой сценарий, когда ответом на агрессию одной стороны является удар тактическим ядерным оружием по территории врага. То, что Белоруссия сама может и не участвовать в первом ударе, не гарантирует, что на нее не нападут силы НАТО, считает Александр Алесин.

"Белоруссия в случае ведения военных действий примет на свою территорию подкрепления российских войск, так как есть единая группировка сухопутных войск, - отметил эксперт. - А Белоруссия имеет большую, чем кто, сухопутную границу с НАТО - через нас ни те, ни эти не перепрыгнут. Здесь будет район для концентрации войск для удара. Соответственно НАТО предусматривает превентивный ядерный удар по этим силам. Это на случай, если противник имеет большое преимущество, а у них нет времени и сил сконцентрировать ответный удар обычным оружием".

По словам Алесина, в военных уставах России также предусмотрена возможность использования тактического ядерного оружия "в случае угрозы стране".

"В России много носителей такого оружия,- рассказывает он. - Это и ракеты "Искандер", и ракеты на подводных лодках, и мины, и артиллерийские снаряды. При новом обострении отношений между Россией и НАТО все это оружие, которое может нести ядерные заряды и стоит на вооружении, может быть использовано. В любом случае при таком конфликте заложниками становятся не только Белоруссия, но и Польша и страны Балтии. Они также могут просто "сгореть" во мгновение при таком конфликте".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Персоны
Барак Обама
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
06.08.2019
Deutschlandfunk (Германия): истекает срок действия ДРСМД — как будет дальше после окончания договора о разоружении?
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
05.10.2015
Наш ответ на грядущий ядерный вызов
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 23:55
  • 184
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 25.02 21:57
  • 7875
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.02 21:39
  • 1
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 25.02 21:26
  • 6
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 25.02 21:24
  • 2
Эксперт рассказал о превосходстве нового российского оружия
  • 25.02 21:24
  • 13
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A
  • 25.02 21:15
  • 1
Sohu: Массированным использованием F-16 Турция могла бы прорвать систему ПВО Сирии
  • 25.02 20:22
  • 2
Уйти от винта: первые реактивные истребители разных стран
  • 25.02 20:05
  • 3
Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку
  • 25.02 19:49
  • 1
В отношениях Москвы и Анкары нарастает жесткое противостояние по сирийскому и ливийскому вопросам
  • 25.02 19:23
  • 1
Кто лучше: F-15 и Cу-35 сразятся за Индию
  • 25.02 19:09
  • 2
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 25.02 17:44
  • 1994
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.02 15:42
  • 4
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 25.02 15:20
  • 18
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты