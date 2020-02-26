Беларуская праўда (Белоруссия): почему США отрабатывали учебный ядерный удар по Белоруссии?

По мнению военного эксперта издания, в планах и НАТО, и России предусмотрен такой сценарий, когда ответом на агрессию одной стороны является удар ядерным оружием по территории противника. То, что Белоруссия сама может и не участвовать в первом ударе, не гарантирует, что на нее не нападут силы НАТО.

Во время маневров, прошедших в США во время президентства Барака Обамы, отрабатывался условный ядерный удар по территории Белоруссии. Об этом стало известно на недавнем брифинге в министерстве обороны США, который прошел в Пентагоне. О брифинге рассказало американское издание Slate. По сценарию маневров, первой удар по цели НАТО в одной из стран Балтии нанесла Россия, на что США отреагировали запуском нескольких единиц ядерного оружия по территории Белоруссии. При этом отмечается, что вооруженные силы Белоруссии не участвовали в ударе России по объектам НАТО. Возможно ли такое?

Независимый военный эксперт Александр Алесин считает, что и в военных планах НАТО, и России предусмотрен такой сценарий, когда ответом на агрессию одной стороны является удар тактическим ядерным оружием по территории врага. То, что Белоруссия сама может и не участвовать в первом ударе, не гарантирует, что на нее не нападут силы НАТО, считает Александр Алесин.

"Белоруссия в случае ведения военных действий примет на свою территорию подкрепления российских войск, так как есть единая группировка сухопутных войск, - отметил эксперт. - А Белоруссия имеет большую, чем кто, сухопутную границу с НАТО - через нас ни те, ни эти не перепрыгнут. Здесь будет район для концентрации войск для удара. Соответственно НАТО предусматривает превентивный ядерный удар по этим силам. Это на случай, если противник имеет большое преимущество, а у них нет времени и сил сконцентрировать ответный удар обычным оружием".

По словам Алесина, в военных уставах России также предусмотрена возможность использования тактического ядерного оружия "в случае угрозы стране".

"В России много носителей такого оружия,- рассказывает он. - Это и ракеты "Искандер", и ракеты на подводных лодках, и мины, и артиллерийские снаряды. При новом обострении отношений между Россией и НАТО все это оружие, которое может нести ядерные заряды и стоит на вооружении, может быть использовано. В любом случае при таком конфликте заложниками становятся не только Белоруссия, но и Польша и страны Балтии. Они также могут просто "сгореть" во мгновение при таком конфликте".