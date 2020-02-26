Повторит ли Эрдоган для Москвы сценарий Первой мировой – Босфор на замке

Российско-турецкие отношения снова «пошли вниз». Невыполнение Анкарой договоренностей по Идлибу стало причиной возобновления наступления сирийской армии.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел на территорию арабской республики свои войска. Однако, переломить ситуацию не смог, так как в небе господствуют ВКС РФ и сирийская авиация.

Не имея возможности полноценно применить силовой сценарий, Эрдоган перешел к шантажу, пригрозив Москве перекрыть проход через Босфор. При этом он заявил, что будет действовать очень решительно и закроет пролив кораблям и подводным лодкам всех стран, которые посчитает не желательными для Анкары. Со слов турецкого лидера, действие конвенции Монтрё не являются обязательными к соблюдению, тем более, если Турция начнёт войну на территории Сирии.

«Ключевыми положениями Конвенции Монтре, определяющей правила использования проливов Босфор и Дарданеллы, являются права Турции на закрытие проливов. Если речь идет о войне, в которой Турция не участвует, Турция имеет право на закрытие проливов для прохода военных судов любой воюющей державы. В случае участия Турции в войне, или в случае, если Анкара посчитает себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности», страна может по собственному усмотрению разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов», - цитирует зарубежную прессу Free News.

Стоит отметить, что ранее Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов ВКС РФ, в результате чего двум транспортным бортам и двум бомбардировщикам Су-24М пришлось «делать круг», обходя запретную зону через Иран и Ирак.