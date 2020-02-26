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Интерфакс-АВН

На встрече Лаврова и Помпео в Мюнхене поднималась тема контроля над вооружениями - постпред РФ при ООН

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майкл Помпео в ходе встречи в Мюнхене 14 февраля затрагивали тему контроля над вооружениями, сообщил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы придаем особое значение российско-американским встречам по контролю над вооружениями. Недавно в беседе с госсекретарем Майком Помпео в Мюнхене наш министр сказал, что со стороны американских партнеров поступают обнадеживающие сигналы. Хотелось бы надеяться, что контакты будут продолжены", - сказал Гатилов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Он также отметил, что проходящая сейчас в Женеве Конференция по разоружению (КР) имеет свою специфику, при этом Россия использует эту площадку, "чтобы разъяснить международному сообществу нашу позицию и контрпродуктивность подхода США".

"В ее (Конференции по разоружению - ИФ) мандат входит обсуждение вопросов, связанных с поддержанием стратегической стабильности, прекращением гонки ядерных вооружений, предотвращение гонки вооружений в космосе и целый ряд актуальных проблем. Все они так или иначе связаны с российско-американскими отношениями. Между нашими делегациями на этом форуме ведется регулярный обмен мнениями, хотя они во многом и не совпадают", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

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