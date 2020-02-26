"Ракетный динозавр" – комплекс "Скад" – убийственный козырь Башара Асада

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В свое время многие военные эксперты называли комплексы 9К72 "Эльбрус", больше известные по натовскому обозначению СС-1 "Скад", "ракетными динозаврами". Действительно, если сравнивать эти системы с новейшими образцами, такими как "Искандер", то они действительно являются очень старой техникой.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Например, пусковая установка на четырехосном шасси МАЗ-543П была принята на вооружение еще в 1967 году. Для военной техники возраст значительный. И, тем не менее, это оружие может доставить много хлопот противнику. Поэтому "скады" продолжают оставаться на вооружении еще многих государств. Например, от них не собираются отказываться в Сирии.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В настоящее время в боях активно используются ракетные комплексы "Точка", реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", а о 9К72 ничего не слышно с начала марта 2018 года. Тогда одно из подразделений, вооруженных этими комплексами, участвовало в учениях, в ходе которых установки совершили марш и учебное развертывание.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Несмотря на то, что сирийцы использовали часть ракет старых типов во время боев в 2012-15 гг., в их подземных хорошо защищенных арсеналах продолжают храниться несколько сот "скадов", закупленных до войны в Иране и КНДР.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Причем речь идет о модернизированных версиях, с улучшенной дальностью стрельбы - 700 км, с фугасными и кассетными боевыми частями улучшенной точности. В свете конфликта с Турцией "ракетные динозавры" могут о себе еще напомнить.

Роман Катков