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ТАСС

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

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Источник изображения: © AP Photo/Ghaith Alsayed

Собеседник ТАСС назвал фейком появившуюся ранее информацию о том, что турецкой военной колонне не дали войти в населенный пункт Аль-Бара

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сообщения о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб (Сирия), являются фейком.

Об этом заявил российский военный источник.

Ранее такая информация появилась в ряде Telegram-каналов.

"Это фейк", - сказал собеседник агентства.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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