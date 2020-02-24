США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ

Опережая Россию и Китай, американские танкостроители создают новую модификацию своего М-1 «Абрамс» (Abrams), следящую в технологической линии за М-1А2С. Об этом пишет издание National Interest.

Напоминаем, что танки M-1A2C Abrams являются недавней модификацией и уже приняты на вооружение Армии США, первые их образцы поступили в бронетанковые войска еще в прошлом году. Этими танками будут, в первую очередь, оснащаться именно бронетанковые бригады Сухопутных войск США, обычно на каждое соединение данного уровня приходится до 100 танков. Армия (сухопутные войска) имеет 58 моторизованных боевых бригад из них 16 - танковые.

Конгресс в 2019 году выделил 1,5 млрд долл на закупку 135 новых «Абрамсов» у General Dynamics для нужд именно сухопутных войск, что позволило расширить программу, начатую в далеких 1970-х годах. Для тех же уцелей на 2020 год бюджет Пентагона предусматривает приобретение 174 новых и модернизированных танков. Модификация M-1A2C Abrams обладает новой активной и пассивной защитой, которая теоретически должна надежно защитить машину как от новейшего оружия противника, так и от перспективных противотанковых средств. В частности, M-1A2C получил дополнительный броневой щит лобовой части башни и передовую во всех отношениях (как заверяют сами американцы) активную защиту Trophy. Этот комплекс имеет радар для обнаружения на подлете к танку ракет и других противотанковых боеприпасов, и систему противоракет для уничтожения всего, что летит в танк.

Вернемся в 70-е. Первые М-1 были вооружены 105-мм пушкой, их парк составлял 3300 единиц. В 1984 году была усилена броня только у 900 танков, им присвоили индекс M-1IP. В настоящее время эти машины выведены из эксплуатации. В 1986 году новая модификация Abrams М-1А1получила 120-мм пушку. Пентагоном было закуплена крупная партия этих машин до 1992 года (в 1992 году появился M-1A2), 5200 единиц поступили на вооружение Армии, Корпуса морской пехоты и Национальной гвардии. Еще около 3000 «Абрамсов» находятся на хранении. Вообще существует изрядное количество подвариантов M-1A1, каждый из которых может похвастаться улучшениями в трансмиссии, броне и электронике. Последнее обновление, M-1A1SA, имеет улучшенный двигатель, цифровую электронику и сверхсекретную многослойную броню, которая включает урановую компоненту. Армия планирует вывести из эксплуатации все M-1A1SA к 2025 году.

Армия приобрела около 1500 M-1A2 и преобразовала большинство из них до стандарта System Enhancement Package Version 2. Модификация M-1A2SEPv2, который General Dynamics называет - «цифровой танк», оснащена высокопроизводительными компьютерами, дистанционно управляемым пулеметом на башне и дюжиной дополнительных источников электропитания для беспрерывной работы датчиков при выключенном двигателе.

По сути, M-1A2C — это модификация M-1A2SEPv2. В дополнение к Trophy и усилению брони, новый танк может похвастаться большим количеством источников электроэнергии, улучшенными диагностическими системами и каналом передачи данных, совместимым с разрабатываемыми типами высокоточных самонаводящихся боеприпасов. По заверению командования Армии США, - «Для дальнейшего усовершенствования Abrams M-1A2C может быть использована любая новейшая технология в оперативном порядке». Пентагон, также, объявил новую версия М-1 лучшим танком в мире.

Представители военного ведомства США считают, что разработка российского перспективного танка "Армата" серьезно забуксовала по ряду объективных причин. Проблемы не только в финансировании, но и в отсутствии в распоряжении российских танкостроителей ряда важнейших технологий. В первую очередь отмечается отставание в развитии бортовой электроники, отсутствии качественного исполнения орудия танка, недостатки в качестве пороха и прочее.

Американские эксперты считают, что на данный момент только США и Китай в реальности разрабатывают новые боевые бронемашины. Китай успешно выпустил сотни новых танков типа 99А, которые примерно аналогичны цифровым М-1 среднего поколения.

Но, Китай изо всех сил пытается приспособить старую. Устаревшую тактику к своей новой броне. Как сообщает Global Times со ссылкой на государственную телевизионную новостную сеть CCTV, на учениях в Монголии, в начале 2019 года 81-я армия НОАК, использовала в качестве ударной силы Type 99As и проиграла учебную «битву» танковым силам «противника», который был вооружен старыми моделями бронемашин. Отмечается, что китайские танкисты не смогли использовать боевые возможности своих новых машин из-за серьезных тактических просчетов.

В настоящее время США не ждет пока Россия возобновит модернизацию своего танкового парка, а Китай выяснит, как использовать свои новые боевые машины. Американские танкостроители приступили к разработке нового «Абрамса», следующего в технологической цепочке за М-1А2С.

Перспективный танк M-1A2D получит более совершенную электронику с искусственным интеллектом. В настоящее время танковый завод корпорации General Dynamics наращивает в двое свои производственные мощности. Увеличивает штат сотрудников. В конце 2018 там работало чуть более 600 человек, под занавес прошлого года штат увеличился до 700, а в текущем году он превысит 900 человек.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО