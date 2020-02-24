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Интерфакс-АВН

Террористы в Идлибе получают "очень опасные образцы военной техники" - Песков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Террористы в Идлибе получают подпитку со стороны, в том числе к ним попадают очень опасные образцы военной техники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В данное время террористы в Идлибе "прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой", сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки", - добавил он.

Высказывания пресс-секретаря президента опубликованы на сайте программы.

15 февраля российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получили от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК)

"Главная тревога сегодня - случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии", - сказал тогда источник.

"То есть находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов. И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и, тем более, в Вашингтоне - теперь неизвестно", - сказал источник.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

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Россия
Сирия
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