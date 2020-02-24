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Военное обозрение

Пентагон ответил на японские претензии к проведённым морпехами США учениям в префектуре Оита

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Источник изображения: topwar.ru

Губернатор японской префектуры Оита Кацусада Хироши направил официальный протест в посольство США и Пентагон. Протест, как выясняется, связан с учениями морских пехотинцев ВМС США.

Губернатор отмечает, что жители префектуры возмущены тем, что учения, охватившие не только полигон Хидзюдай Сил самообороны, но и территории нескольких городов, проводились после 20:00, что нарушает соглашение. В ходе учений проводились стрельбы с использованием трассирующих боеприпасов. Помимо стрелкового оружия американцы использовали 155-мм гаубицы и другие средства крупнокалиберной артиллерии.

В сообщении японской прессы говорится о том, что учения американские морпехи проводили в течение нескольких дней.

Из сообщения:

Американские военнослужащие нарушили действующий меморандум, подписанный в 2012 году. Меморандум запрещает проводить учения в вечернее и ночное время, чтобы не нарушать режим ограничения шумности. Представителями местных властей приходится напрямую обращаться в американское военное ведомство, так как офицеры военной базы США в префектуре Оита отказались от общения.

И ответ из Пентагона не замедлил себя ждать. Выглядит он следующим образом:

Мы не считаем, что во время учений морской пехоты был нарушен меморандум. Для таких учений меморандум позволяет выделять один дополнительный день, чем военнослужащие и воспользовались.

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США
Япония
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Военные учения
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