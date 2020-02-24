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Интерфакс-АВН

Механизм согласования действий военных России и США в Сирии работает эффективно - Грушко

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Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Thierry Charlier

Грушко: тема сирийских беженцев используется рядом стран в пропагандистских целях

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Механизм деконфликтинга, предназначенный для согласования и координации действий военных контингентов России и США на территории Сирии, работает эффективно, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть четкое понимание в отношении того, кто и что делает, в каком районе, и по сути речь идет о координации иногда. Но США по политическим причинам не хотят называть это координацией, называют деконфликтингом", - сказал Грушко в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

Вместе с тем он заявил, что тема сирийских беженцев используется рядом стран в пропагандистских целях.

"Мы видим, как наши контрагенты, скажем так, используют её (тему сирийских беженцев - ИФ) в пропагандистских целях", - сказал он.

По его словам, критика действий России и Сирии основана на том, что "будут беженцы, что это будет катастрофа".

"Мы предпринимаем большие усилия по линии ООН, чтобы обеспечивать прохождение гуманитарных конвоев", - отметил Грушко.

Говоря о возвращении сирийских беженцев на родину Грушко отметил, что существуют санкции на поставку в Сирию медоборудования, лекарств.

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