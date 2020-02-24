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Интерфакс-АВН

Турция может смягчить позицию по Идлибу в ответ на российские уступки по Ливии, считает российский эксперт

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Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия
Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Анкара готова снизить свою военную активность в сирийском Идлибе, если Москва пойдёт навстречу турецким интересам в Ливии, предполагает гендиректор Центра изучения новой Турции (периода правления Эрдогана) Юрий Мавашев.

"Судя по пресс-релизу на сайте Кремля, в (состоявшемся накануне) телефонном разговоре (президентов России и Турции) речь шла и о Ливии. Это ключевой момент для понимания происходящего в Идлибе. То есть турецкая сторона воспринимает проблему комплексно. На уступки по Идлибу без российских уступок в Ливии турки не пойдут", - сказал Мавашев в субботу "Интерфаксу".

Эксперт считает, что Анкара использует в нынешней ситуации турецкое военное присутствие в сирийской провинции Идлиб в качестве одного из аргументов для следующих переговоров в расчете на понимание Москвы и на возможные уступки со стороны Дамаска.

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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