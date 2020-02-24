Более 10 тыс. человек погибли или получили ранения в 2019 году в Афганистане - ООН

Дубай. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Более 10 тыс. человек в общей сложности стали жертвами или же получили ранения в ходе конфликта в Афганистане в течение 2019 года, говорится в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану, распространенном в субботу.

По данным Миссии, 3403 мирных граждан погибли, а 6989 - получили ранения. Таким образом, 2019 год стал шестым годом подряд, когда число раненых и погибших мирных афганцев превышает 10 тыс. человек.

По словам спецпредставителя генсека ООН по Афганистану Тадамити Ямамото, "практически ни одному мирному жителю Афганистана не удалось не почувствовать на себе последствия происходящего насилия".

"Всем сторонам абсолютно необходимо воспользоваться моментом и положить конец боевым действиям; мир давно необходим", - заявил он.

В Афганистане в полночь по местному времени вступил в силу режим сокращения насилия, который власти страны и силы международной коалиции согласовали с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Режим будет действовать неделю и будет предшествовать подписанию соглашения между талибами и Вашингтоном.