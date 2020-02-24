Минобороны потратит более 400 млн рублей на защиту асфальта от гусеничной техники

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Минобороны России выделило 414 млн рублей на закупку асфальтоходных башмаков и гусениц, следует из материалов портала госзакупок.

На портале размещено несколько тендеров на поставки комплектов асфальтоходных гусениц и асфальтоходных башмаков для гусеничной техники. Общая сумма тендеров - 414,5 млн рублей. Поставка должна быть завершена к 1 апреля 2020 года.

Подобные приспособления используются в том числе на парадах для защиты асфальта. Так, пресс-служба Западного военного округа в апреле 2019 года сообщала, что вся "гусеничная техника гвардейской танковой армии Западного военного округа, задействованная в подготовке к военному параду на Красной площади в Москве, переобута в специальные комплекты гусеничных лент с асфальтоходными башмаками".