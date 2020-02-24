Бывший объект уничтожения химоружия "Щучье" в Курганской области будет передан РосРАО в текущем году

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия завершит ликвидацию последствий деятельности объекта "Щучье" в Курганской области в текущем году, сообщил начальник Федерального управления генерал-полковник Валерий Капашин.

"В наступившем 2020 году будут завершены работы по приведению в гарантированно безопасное состояние объекта "Щучье" в Курганской области и он также перейдет во владение нового инвестора - ФГУП "РосРАО" ("Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" - ИФ)", - сказал Капашин "Интерфаксу" в субботу.

Он отметил, что в настоящее время коллектив Федерального управления занимается ликвидацией последствий деятельности на объектах по уничтожению химоружия и готовит их к передаче инвесторам.

"На базе имущественного комплекса объекта "Щучье", а также еще трех объектов по уничтожению химического оружия: "Марадыковский" в Кировской области, "Горный" в Саратовской области и "Камбарка" в Удмуртской Республике ФГУП "РосРАО" создаст производственно-технологические комплексы для утилизации промышленных отходов I и II классов опасности", - уточнил собеседник агентства.

Капашин добавил, что ряд инвесторов также высказали заинтересованность в объектах "Леонидовка" в Пензенской области и "Кизнер" в Удмуртии. "Их судьба определится в ближайшие годы", - сказал он.

Начальник Федерального управления напомнил, что последний из объектов будет передан новому владельцу до конца 2024 года. "Для выполнения этой задачи нет никаких препятствий", - подчеркнул он.

Капашин отметил, что в возглавляемом им управлении сохранена военная служба. "Высокопрофессиональные, дисциплинированные, четко знающие весь алгоритм технологического процесса военнослужащие умеют работать весьма производительно. Не случайно Российская Федерация, имея на четверть больший объем запасов боевых отравляющих веществ и приступив на 5 лет позже к их уничтожению, сумела завершить эту работу как минимум на 6 лет раньше, чем США. Американцы обещают уничтожить свой последний химический боеприпас в 2023 году, а Россия сделала это еще в 2017-м", - сказал он.