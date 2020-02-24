Бьющие на 120 км высокоточные РСЗО T-300 Турции замечены у границы с Сирией

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Турецкая армия выдвинули к границе с Сирией свои 302-мм реактивные системы залпового огня T-300 Kasirga K+.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, эти РСЗО могут стрелять управляемыми реактивными снарядами на дальность до 120 км. В результате, если они будут вести обстрел из турецкой провинции Хатай, то в радиусе их действия оказывается весь Идлиб и Латакия.

Применяемые этим комплексом 302-мм ракеты весят более 52 кг. Вес осколочно-фугасной боевой части - 150 кг, она снаряжена 26 тыс. стальных шариков.

Одна машина может применять до 4 ракет. Сообщалось, что залп одной батареи из 9 машин уничтожает не укрытую живую силу противника в радиусе 1000 м.

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