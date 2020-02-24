iROZHLAS (Чехия): Турция в Сирии — полезный инструмент России для травли Запада

Анкара дошла до пределов сил в игре держав, в которой смогла недолго поучаствовать. В этой игре Россия мастерски воспользовалась Турцией, чтобы вбить клин между ней и остальными членами НАТО, пишет автор. И западное попустительство Турции, которая идет на агрессию и договаривается с Россией, представляют для того же Запада огромную проблему.

На конференции по безопасности в Мюнхене турецкий министр иностранных дел потребовал от своего российского коллеги добиться немедленного прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Для Североатлантического альянса и Европейского Союза это печальное подтверждение того, что западные силы уже утратили влияние на события в Сирии. Примечательно, что с просьбами, замаскированными под настойчивые требования, Анкара обращается к Москве.

Ситуация, сложившаяся на поле боя, благоприятна для правительства президента Башара Асада. Его режим берет один оплот сопротивления за другим. Турецкие так называемые наблюдательные пункты на севере Сирии оказались в окружении. Гибнут турецкие солдаты. Растут шансы на крупномасштабное прямое столкновение второй по величине армии НАТО с сирийскими правительственными силами, которые поддерживает Россия.

От западных сил по сути остался только небольшой контингент Соединенных Штатов Америки. Он отошел к нефтяным месторождениям. Максимум, на который пошли американцы, была перестрелка между ними и наемными боевиками Дамаска. Конфликт удалось урегулировать, и на ход событий теперь влияют другие игроки, обладающие прямым влиянием. Помимо сирийского правительства, Турции и России, свою игру ведут Иран и его союзники, такие как ливанская Хезболла.

Чаша терпения

Анкара дошла до предела собственных сил в игре держав, в которой смогла недолго поучаствовать. Сначала Россия воспользовалась Турцией, чтобы вбить клин между ней и остальными членами НАТО. Вашингтон и остальные союзники не могли согласиться с тем, что турки закупают российскую военную технику, прежде всего зенитные ракетные системы С-400. Для США значительную роль также сыграл тот факт, что турки, решив закупить зенитные ракетные системы, не принесли прибыли американцам, хотя те предлагали свои "Пэтриоты".

Еще один довольно постыдный эпизод был связан с сирийскими курдами. После того как американцы оставили позиции, а турки напали на своих неприятелей, роль эффективного миротворца сыграл опять-таки Кремль. Теперь ему решать, идти ли Турции навстречу или втянуть эту страну, входящую в Североатлантический альянс, еще глубже в сирийский кризис. Турция в этом, разумеется, виновата сама. Турецкие националисты и президент Эрдоган долгое время вели себя так, как будто хотят восстановить Османскую империю.

Реализация подобного плана требует вооруженной агрессии, которая неприемлема как с точки зрения международного порядка, основанного на праве, так и с точки зрения мирового общественного мнения. Турции с трудом удалось бы оправдать свои действия в соседней стране, где ей делать нечего. Но тень падает и на ее союзников, которые де-факто упорно молчат, вовремя не остановив Турцию.

Потери Запада

Для Соединенных Штатов Америки это не столь большая проблема, поскольку они связывают свои интересы также с Азией. А кроме того, в географическом отношении США, в отличие от старого континента, далеки от Ближнего Востока.

Но для Европы недостаточная активность Запада и попустительство Турции, которая идет на агрессию и договаривается с Россией, представляют огромную проблему. Дело не только в опасениях в связи с очередной волной беженцев из Турции в Европу. Турцию нужно поставить перед выбором: либо прежние союзники и сотрудничество, либо новая модель взаимоотношений.

Томас Кулидакис (Thomas Kulidakis)