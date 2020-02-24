Пентагон захотел включения новых разработок России в договор СНВ

Источник изображения: topwar.ru

В случае заключения нового договора по контролю над вооружениями, необходимо включение в него новейших разработок России. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

По словам главы Пентагона, в случае, если новый договор за контролем над вооружениями будет подписан, в него необходимо внести тактические ядерные арсеналы США, России и Китая, а также "новейшие стратегические разработки России". Кроме того, Москва должна внести в договор "нестратегические ядерные вооружения".

Ранее американский госдеп заявил, что новые российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" подпадают под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Эспер выразил уверенность, что в подписании нового соглашения по контролю за вооружениями должен участвовать Китай, а не только США и Россия.

В Китае уже отреагировали на предложение США о возможном участии КНР в будущем соглашении по ядерному разоружению и заявили, что Пекин не будет в нем участвовать.

Китай не видит никакого основания или условий для участия в обсуждении возможного трехстороннего договора по ядерному оружию с США и РФ

- говорится в официальном заявлении МИД страны.

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашение истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что вслед за выходом из ДРСМД, США могут выйти и из СНВ-3, не продлив этот договор и не заключив новый.