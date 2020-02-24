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Интерфакс-АВН

Американский военачальник предупредил о растущей военной угрозе Соединенным Штатам со стороны Китая

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Си Цзиньпин уделяет особое внимание боевой готовности НОАК, как и его предшественники. Фото с сайта www.eng.mod.gov.cn
Си Цзиньпин уделяет особое внимание боевой готовности НОАК, как и его предшественники. Фото с сайта www.eng.mod.gov.cn.

Вашингтон. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты должны готовиться к возможному военному конфликту с Китаем путем разработки новых вооружений, укрепления связей с союзниками и повышения эффективности деятельности Пентагона, заявил заместитель помощника министра обороны США Чад Сбрагиа, курирующий китайскую тематику.

"Другими словами, ставки на конфликт с Китаем огромны", - сказал он, выступая в Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности.

Он отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) является все более грозным противником, с учетом амбиций на повышение роли КНР в мире и беспрецедентными новыми ресурсами.

Это позволяет Китаю и НОАК расширять глобальное военное присутствие, модернизировать свои военные возможности и более эффективно противостоять национальным интересам США, добавил Сбрагиа.

По его словам, в этих условиях Пентагон должен "создавать и развертывать более эффективные, боеспособные комплексные силы" включая гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, робототехнику и лазерное оружие.

Сбрагия сказал, что Пекин прилагает усилия к тому, чтобы склонить союзников Соединенных Штатов в регионе на свою сторону.

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Китай
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Чад
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