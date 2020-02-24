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Военное обозрение

«Мы – одна семья»: в НАТО выпустили ролик в поддержку Турции

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Источник изображения: topwar.ru

В представленном НАТО видеоматериале подробно объясняется роль Турции в Североатлантическом альянсе и то, как страна стала его частью. В ролике подчеркивается единение государств, входящих в состав данного военно-политического блока.

НАТО – это семья общих ценностей

- сказано в заглавии видеоматериала.

В целом раскрывается специфика организации, в которой «все вместе принимают решения», утверждается, что важен каждый голос. Указывается, что сила каждого члена зависит от общей мощи альянса. В контексте сплоченности заявляется, что «мы [участники блока] привержены обеспечению мира и стабильности для наших граждан и активно поддерживаем страны-партнеры по НАТО».

При этом картинка повествования строится вокруг вклада турецких вооруженных сил в деятельность альянса, демонстрируется их наземная, воздушная и военно-морская компоненты. В роли главной «героини» ролика выступает женщина, проходящая службу в качестве пилота турецких ВВС.

Данный ролик вышел в момент обострения обстановки на сирийском фронте, в ходе которого российские и турецкие войска ясно дали понять, что находятся по разные стороны «баррикад». В этой связи эту публикацию следует воспринимать как жест поддержки, направленный в сторону Анкары, оказавшейся «у разбитого корыта» после своего провального наступления на западе Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Проекты
NATO
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