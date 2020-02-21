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Интерфакс-АВН

Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжатся в ближайшие дни - турецкий министр обороны

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Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © AP Photo, Turkish Defence Ministry via AP

Стамбул. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Турция и Россия продолжают изыскивать пути для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб и намерены продолжать переговоры, сообщил в четверг в эфире турецкого телеканала CNNTurk глава минобороны Турции Хулуси Акар.

"Переговоры с Россией по Идлибу не застопорились, они продолжатся в ближайшие дни", - сказал он, подчеркнув, что "Турция не намерена пересматривать сочинское соглашение по Идлибу".

Министр отметил, что целями турецкой армии в Идлибе являются сирийские силы, но не Россия. По его словам, "о противостоянии с Россией не может быть и речи".

В то же время он добавил, что России не следует вмешиваться в действия Турции в Идлибе.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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