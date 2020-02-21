Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 - СМИ

Дубай. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией боевики в сирийской провинции Идлиб в четверг попытались при помощи ПЗРК сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24, сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Он публикует видео, на котором, как утверждается, видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета.

В сообщении не уточняется, какую именно модель ПЗРК в данном случае использовали боевики.

15 февраля российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получили от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы.

При этом пользователи соцсетей отмечают, что Су-24 сумел уклониться от летевшей в его сторону ракеты.

Ранее в четверг сообщалось, что российские бомбардировщики на севере Сирии уничтожили бронетехнику боевиков, которые совершали атаку при поддержке турецких сил, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов", - говорится в сообщении центра, поступившем в четверг в "Интерфакс".

"Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожены 1 танк, 6 БМП и 5 пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков", - сообщил центр.

Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.