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Военное обозрение

Запрос Анкарой ЗРС Patriot у США связывают с желанием Турции использовать свою авиацию над Сирией

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Источник изображения: topwar.ru

Находит своё подтверждение информация о том, что Турция запросила у США зенитные ракетные системы Patriot для прикрытия своих границ на Идлибском направлении. В сообщениях СМИ говорится о том, что Анкара «опасается атак со стороны сирийских военных при поддержке российской боевой авиации».

Эксперты считают, что такие системы Анкаре необходимы совсем не для прикрытия турецкой территории, а для того, чтобы получить возможность прикрывать свои боевые самолёты в сирийском воздушном пространстве.

Важно отметить, что запрос на поставки ЗРС «Пэтриот» в США от Турции поступил ещё на прошлой неделе – до заявлений Реджепа Эрдогана о том, что начало турецкой операции в Идлибе является лишь вопросом времени.

О том, что турки настроены более чем решительно, свидетельствует важный факт. Выясняется, что удар по российскому Су-24 наносился непосредственно с позиций турецкой армии. Телеканал «Звезда» публикует видео с беспилотного летательного аппарат. Камера беспилотника засняла момент пуска зенитной ракеты.

Сейчас боевики, которые были отброшены не без помощи ВКС России, при поддержке турецких сил, пытаются продвинуться южнее Сармина, ликвидировав выступ, который ранее образовался в результате наступления сирийской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Для этого боевики применили РСЗО, которые ранее получили от турецких спонсоров.

По заявлениям турецких источников, Генштаб ВС Турции прорабатывает возможности для использования F-16 ВВС страны в сирийском воздушном пространстве. Но даже если США согласятся на поставку ЗРС "Пэтриот", то до их размещения на границе пройдёт немало времени.

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Страны
Россия
Сирия
США
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Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Су-24
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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