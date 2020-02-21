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Интерфакс-АВН

Путин поручил ФСБ развивать сотрудничество с другими странами в сфере информбезопасности

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Он надеется на вклад Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, отмечает востребованность международного банка данных по террористам

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу работать над укреплением сотрудничества с другими странами в области информационной безопасности.

"Важно укреплять авторитет РФ как надежного партнера в области информационной безопасности, прежде всего, за счет развития сотрудничества с другими странами и организациями", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ в Москве.

Он выразил надежду на то, что "заметный вклад в эту работу внесет созданный в 2018 году Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам".

Кроме того, Путин отметил, что "все более востребованными становятся ресурсы международного банка данных по противодействию терроризму, к которому в прошлом году подключились еще семь спецслужб иностранных государств и один специализированный орган международной организации".

"Количество запросов в основном от зарубежных партнеров выросло в 2,6 раза примерно с 10 до 36 тыс.", - сообщил президент.

По его словам, "такое взаимодействие серьезно повышает эффективность глобальных антитеррористических усилий".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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