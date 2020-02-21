Войти
Интерфакс-АВН

Путин признателен ФБР США за поддержку в борьбе с терроризмом, обещает отвечать тем же

293
0
0
В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ФБР США за сотрудничество в борьбе с терроризмом и пообещал отвечать американцам тем же.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании коллегии ФСБ.

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой", - продолжил глава государства.

"Безусловно, будем отвечать им тем же", - пообещал президент РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.09.2019
Казахстан: отмена ДРСМД может привести к распространению ядерного оружия
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
16.07.2013
Уралвагонзавод почувствовал розницу
24.02.2010
Диагноз: отечественная ПВО в развале
20.08.2007
Россия достала старые самолеты из нафталина, заявляют в США
20.08.2007
Претенденты на сердце авиапрома. Или как создать двигатель для самолета пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 07:07
  • 10
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 21.02 06:50
  • 23
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 21.02 06:47
  • 7
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 21.02 05:25
  • 7858
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.02 05:06
  • 110
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 21.02 00:56
  • 1
"Синай-200": защищенный гусеничный БТР на базе БМП-1 создали в Египте
  • 20.02 22:50
  • 4
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 22:38
  • 58
Асимметричный флот
  • 20.02 22:28
  • 4
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 21:20
  • 6
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 20:51
  • 3
Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется
  • 20.02 16:23
  • 7
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 15:34
  • 1
Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии
  • 20.02 14:59
  • 2
«Ангару» запускают на рынок
  • 20.02 12:02
  • 269
Россия построит крупнейший в мире авианосец