Путин признателен ФБР США за поддержку в борьбе с терроризмом, обещает отвечать тем же

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ФБР США за сотрудничество в борьбе с терроризмом и пообещал отвечать американцам тем же.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании коллегии ФСБ.

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой", - продолжил глава государства.

"Безусловно, будем отвечать им тем же", - пообещал президент РФ.