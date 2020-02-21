Rai Al Youm (Великобритания): третий и, возможно, последний раунд переговоров между Россией и Турцией по кризису в Идлибе провалился

Главный редактор «Рай аль-Яум» убежден, что Путин больше не верит Эрдогану. И причин тому множество: от срыва сочинских договоренностей 2018 года до выкрикивания бандеровских лозунгов в Киеве. Читатели спорят. Одни повторяют мантру о зверствах российской армии в Сирии, другие — более трезво оценивают ситуацию.

Третий раунд переговоров, начавшийся в Москве между турецкой и российской службами безопасности и военными делегациями по кризису в Идлибе, потерпел крах. Причина в том, что российская сторона остается приверженной ликвидации вооруженных группировок, внесенных в список террористических. Она хочет непременно вернуть город и его окрестности под контроль режима в рамках реализации сочинского соглашения. Кроме того, она отвергла требование Анкары о выводе сирийских сил к прежним территориям после того, как они вернули себе регион площадью более 600 квадратных километров в провинции Идлиб, несколько городов и трасс стратегического значения.

Результатом провала переговоров станет дальнейшее продвижение Сирийской арабской армии в Идлибе и восстановление контроля над оставшимися деревнями и городами, которые все еще находятся в руках вооруженных группировок. Сирийские войска готовятся штурмовать их под российским воздушным прикрытием, что поставит Турцию перед выбором между двумя сценариями.

Первый сценарий предполагает принятие ситуации как свершившегося факта для избежания военной конфронтации с российскими военными, сирийской армией и их союзниками.

Второй вариант - продолжать мобилизацию сил и пойти на прямой конфликт с сирийской армией с целью вытеснить ее солдат из всех вернувшихся под ее контроль городов и деревень. Также необходимо будет вернуть под контроль оппозиции международную автомагистраль М5, которая связывает Алеппо со столицей Дамаском.

Ибрагим Калын (İbrahim Kalın), официальный представитель и советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на пресс-конференции в Анкаре признал провал переговоров в Москве. По его словам, турецкая делегация не примет новую карту, предложенную российской стороной, и об изменении местоположения турецких военных наблюдательных пунктов в Идлибе не может быть и речи. Он заверил, что Турция продолжит направлять в регион военных для защиты Идлиба и находящихся там гражданских лиц. Как подчеркнул советник президента, турецкая армия самым жестким образом ответит на удары по ее позициям в Идлибе.

Что касается России, то в заявлении официальных лиц подчеркивается пункт, который, возможно, и стал причиной провала переговоров и возвращения турецкой делегации в Анкару с пустыми руками. Как заявила российская сторона, "достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны".

Этот пункт очень важен, поскольку подтверждает суверенитет сирийского государства в Идлибе и всей провинции, что означает решительное отклонение главного требования турецкой делегации. Речь идет о выводе Сирийской арабской армии из Хан-Шейхуна, Маарет-эн-Нуумана, Серакиба и всех других городов и деревень в провинции Идлиб, включая возвращение вооруженным группировкам, а именно "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ред.) трассы М4, связывающей Алеппо с Латакией, и трассы М5, соединяющей Алеппо с Дамаском и Амманом.

Вероятно, по этой причине российская сторона представила турецким коллегам карту с новыми турецкими военными наблюдательными пунктами в качестве альтернативы 12 турецким пунктам, осажденным сейчас сирийской армией.

Президент Эрдоган дал срок до конца этого месяца на вывод сирийской армии, в противном случае он будет добиваться этого силой. Для осуществления своих угроз он отправил в Идлиб более 80 танков и 150 бронированных машин, а также 10 тысяч солдат. Однако он редко переходит от слов к действиям, так как очень хорошо знает, что ему придется столкнуться не только с сирийскими солдатами, но и их российскими союзниками, которые контролируют воздушное пространство в этом регионе и присутствуют на земле. Исключением является возможность получения открытой военной поддержки со стороны Соединенных Штатов и НАТО, но, по мнению многих экспертов, это маловероятно.

Российское военное руководство не допустит наступления со стороны Турции, способного изменить ситуацию на сирийской арене, какими бы ни были оправдания. В то же время сирийское правительство открыло безопасные гуманитарные коридоры для беженцев из Идлиба, чтобы частично или полностью отнять преимущество у турецкой стороны, и имеются все признаки, что сценарий конфронтации более вероятен, нежели сценарий стабилизации.

Как заявил вчера на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu), президенты Путин и Эрдоган могут встретиться, если московские переговоры по Идлибу не дадут никаких результатов, однако российский президент, похоже, пока не заинтересован в этой встрече и поэтому отклонил турецкие предложения по этому вопросу. Судя по всему, Путин больше не верит в приверженность президента Турции каким-либо достигнутым договоренностям, как это произошло с решениями в Сочи, принятыми в сентябре 2018 года.

Что разозлило Путина больше всего, так это визит президента Эрдогана на Украину, то, как он громко повторял "Слава Украине" и выразил поддержку идее возвращения Крымского полуострова, аннексированного Россией. Союзники так не поступают.

Следующие несколько дней будут решающими для сирийского кризиса и ситуации в Идлибе. Любой безрассудный шаг с турецкой стороны может спровоцировать противостояние регионального или даже глобального масштаба, если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт и втянут Турцию в ловушку идлибской войны. Это заставит ее обратиться к НАТО и внезапно вспомнить о членстве в этой организации.

Повторим еще раз, это новый раунд "кусания пальцев" между Путиным и его бывшим союзником Эрдоганом, и мы не думаем, что российский президент закричит первым. Аллах знает лучше.

Комментарии читателей:

Мухаммед Шари: Путин защищает интересы своей страны за счет сирийского народа. Он проводит политику "выжженной земли", наносит удары по больницам и разрушает жилые кварталы, а затем от имени сирийской правительственной армии приходят иранские милиции, которые заявляют об установлении контроля над руинами, где покоятся тела детей и женщин. Они не гнушаются разрывать могилы и танцевать на костях.

Антар ибн Шаддад: Кто верит в то, что "османский султан" ищет помощи у НАТО в Идлибе - тот наивен. Каждый, кто доверяет этому человеку, должен понять одну простую истину, которая заключается в том, что пора умывать руки, пока есть такая возможность! Этот высокомерный, подлый вор проиграет в битве, а его политическая карьера закончится либо бескровным государственным переворотом, либо восстанием народа, которое положит конец правлению его партии, а это, несомненно, нанесет вред Турции как государству. Я уверен, что Запад не хочет такого развития событий, поэтому стремится избавиться от него любыми способами. Вероятно, один из них - это подтолкнуть его к участию в войне, которая приведет к созданию курдского государства от Анатолии до Грузии, северного Ирака и северо-восточной Сирии. Возможно ли это предотвратить?

Майк Авалоны: Эрдоган - самый большой оппортунист в мире. Он уничтожил Сирию, сотрудничал, обучал и финансировал сотни тысяч мерзавцев, убийц и террористов, свергал своих союзников и сотрудничал с Израилем. Он отказался от своих слов об Израиле уже на второй день, а затем молниеносно бросился в его объятия. Все его разговоры об Израиле - это ложь и лицемерие. То же относится к политике Эрдогана в отношении Евросоюза и других государств. Пусть Аллах проклянет мерзавцев, убийц и отправит их на свалку истории.

Пробило брешь: Долгое отсутствие России на Ближнем Востоке создало вакуум и дисбаланс в регионе, которые способствовали развитию турецко-иранской весны в арабском мире, особенно в свете отсутствия того, кто смог бы заполнить эту пустоту. Тем не менее, Путину удалось вернуться в регион, что совпало с окончанием ирано-турецкой весны в арабском мире. Тогда начался процесс окончательного вытеснения Ирана и Турции из арабского мира. И это второй раз за столетие, когда Турцию бросили под ноги великим державам.

Арабская совесть: Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке - это войны и экономические кризисы как, например, войны в Сирии и Ливии, боевые действия Саудовской Аравии в Йемене, экономический кризис в Ираке и Иордании, а также проблемы в Ливане и Тунисе. Ожидается, что американская Саудовская Аравия начнет войну с Ираном, которая приведет к выкачиванию оставшихся "нефтяных денег" у стран Персидского залива и уничтожению арабских государств. Затем к власти придут новые лидеры и восстановят свои страны на деньги государств Персидского залива. Таким образом, каждые 20 лет страны Персидского залива вкладывают триллионы долларов в войны, разрушения и восстановление.

Аднан: Одни арабы поддерживают Россию, а другие - Америку, но мы умираем ради нашей земли и денег. Россия - наш враг, как и любой колонизатор. Не забывайте, как Россия убивала мусульман в Афганистане и Боснии. Очнитесь, арабы!

Аноним: Я думаю, что Россия не начнет войну против Турции, которая в свою очередь не хочет вступать в войну со сверхдержавой. Обе стороны не хотят войны из-за общих интересов, включая российский трубопровод и совместные военные проекты. Америка, безусловно, не останется в стороне, поскольку она не хочет, чтобы ее турецкому союзнику и НАТО был нанесен вред, потому что Турция - это первая линия обороны Европы от полчища мигрантов.

Арабская нация: Эрдоган хочет колонизировать Идлиб, чтобы закрепиться в арабской Сирии. Если 400 миллионов арабов не окажут ему сопротивление вместе со своими международными союзниками, то у него все получится. Я считаю, что Эрдоган должен убрать бригаду Искендерун, так как Сирия - это арабская земля.

Величие Газы: Безусловно, НАТО поддерживает Россию против Турции. По настоянию Израиля альянс дал Путину "зеленый свет" для оккупации Сирии и спасения режима Асада путем варварской политики "выжженной земли", когда Асад в течение двух недель терпел поражение.

raaissamadhi@yaho. com: Эрдоган погружен в политические, военные и османские амбиции. Он не считается с друзьями, когда его враги находятся в ожидании. Политические амбиции Эрдогана колеблются между Западом и Востоком, религией и секуляризмом. Я думаю, что он оказался в незавидном положении, а вот Сирия вскоре будет в безопасности.

Путешественник: Все районы, возвращения которых требуют сирийцы, это открытые районы. Наиболее важный среди них Идлиб, и он будет камнем преткновения для Путина, так как там он столкнется лицом к лицу с Турцией, о чем свидетельствует турецкая мобилизация. Не стоит забывать, как турки смогли нейтрализовать российскую авиацию. Не стоит забывать и то, как они сбили российский самолёт.

Ибн аль-Валид: Я думаю, что Эрдоган боится царя Путина, но НАТО он боится в тысячу раз сильнее. Турция кричит: "…мы предупреждаем, если НАТО не поддержит нас, Идлиб будет потерян".

Эта позиция по НАТО говорит о двух вещах. Первая - Турция не доверяет НАТО. Вторая - Турция (по ее собственному признанию) является всего лишь инструментом в руках НАТО.

Конечно, хозяин - это тот, в чьих руках спектр разных инструментов, и только у него есть право использовать или держать в сохранности свои инструменты, а может, даже поместить их в музей. Я думаю, НАТО решило прибегнуть к последнему варианту, когда воочию увидело, как были осаждены турецкие контрольные пункты. Больше преподносить российскому альянсу "заложников" на блюдечке организация не хочет, поэтому НАТО абсолютно не готово принести извинения на русском языке царю Путину. Это задачу он доверил туркам, столь опытным в таких сложных делах.

Абдель Салям Наджи: Сирийское государство имеет право на каждый сантиметр земли Сирии, а Эрдоган вместе со своими террористическими группировками - захватчики. Россия стоит на стороне сирийского государства, а значит, на стороне правды. Эрдоган не посмеет противостоять Сирийской арабской армии, потому что знает, что она утрёт ему нос, как сегодня утирает нос террористам.

Абдель Бари Атван (عبد الباري عطوان)