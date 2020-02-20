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ABC (Испания): два российских самолета преследовали два испанских F-18 над Балтикой в августе

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Многоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Минобороны Испании подтвердило, что два российских Су-27, сопровождавших борт министра обороны РФ Сергея Шойгу, заставили два испанских F-18 отойти на безопасное расстояние. НАТО утверждает, что российский самолет не идентифицировал себя в воздушном пространстве.

В августе прошлого года два испанских истребителя, участвующих в миссии НАТО по защите воздушного пространства стран Балтии, перехватили неопознанный самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту.

Сейчас Министерство обороны Испании осуждает действия двух российских истребителей, которые сопровождали самолет Сергея Шойгу, и считает, что, обнаружив испанские самолеты, они "намеренно и радикально сократили с ними расстояние" и заставили F-18 отойти "на безопасное расстояние". Один из российских самолетов пересек траекторию полета одного из испанских истребителей F-18.

Споры разразились, когда Министерство обороны России публично осудило тот факт, что истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны в сопровождении двух российских истребителей Су-27. Российская сторона даже опубликовала запись, сделанную из самолета Шойгу, на которой видно, как F-18 летит в направлении лайнера и уходит в сторону, после того, как к нему подлетает один из Су-27.

Впоследствии представители НАТО объяснили, что российский самолет не идентифицировал себя в воздушном пространстве над водами Балтийского моря, поэтому были направлены средства Воздушной полиции с целью "его идентификации".

Как сообщает агентство Europa Press, в ответ на запрос депутата баскской левой партии EH Bildu Иона Иньярриты, министерство обороны заявило, что в ходе идентификации Су-27 "намеренно и радикально сократили расстояние с испанскими истребителями, которым пришлось отойти на безопасное расстояние".

Ход миссии

Во время этой миссии испанские F-18 находились в воздухе около часа и после ее завершения вернулись на базу Эмари в Эстонии. "Подобные ситуации возникали в различных случаях, когда самолеты НАТО участвовали в миссии по защите воздушного пространства стран Балтии", - объясняет представитель министерства обороны.

Балтийское воздушное патрулирование проводится с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО. С 2014 года, наряду с другими членами альянса, Испания ежегодно участвует в операции по патрулированию, цель которой заключается в том, чтобы неопознанные самолеты не пролетали над Балтийским морем.


Эуропа Пресс (EP)

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