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Военное обозрение

Military Watch: истребитель F-15EX сможет победить Су-35 в индийском тендере только с помощью санкций

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Источник изображения: topwar.ru

Разгоревшаяся борьба за индийский рынок, сулящий кругленькие суммы, заставляет западные издания критически осмысливать потенциал американской боевой техники, сравнивая его с российскими изделиями. Military Watch попыталось разобраться, сможет ли F-15EX составить конкуренцию Су-35. От ответа на этот вопрос во многом зависит победа в тендере на приобретение 114 многофункциональных истребителей. За них Нью-Дели готов отдать $12 млрд.

Борьба преимуществ

И F-15EX, и Су-35 представляют собой двухдвигательные конструкции, адаптированные к действиям на больших высотах, оба имеют большую дальность полета, необходимую для проникновения в воздушное пространство противника и доставки широкого спектра боеприпасов, предназначенных для поражения как воздушных, так и наземных целей.

Однако F-15 обладает преимуществом более высокой скорости, способной достигать 2,5 Маха, в то время как Су-35 ограничен примерно 2,25 Маха.

РЛС обеих машин («Ирбис-Э» и AN/APG-82) являются продвинутыми изделиями. Но радар Су-35 считается более мощным: он обнаруживает цель типа «истребитель» на дистанции в свыше 400 км («стелсы» - более чем 80 км) и способен одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и поражать до восьми из них. При этом поперечное сечение радара у Су-35 на треть меньше, чем у F-15, что даёт преимущество российскому самолету в скрытности.

Су-35 может быть снаряжен гиперзвуковой ракетой Р-37М, которые имеют большую дальность полета 400 км, высокую маневренность, скорость 6 Махов и очень мощные сенсоры. F-15 полагаются на ракеты, летящие со скоростью 4,5 Маха – устаревшую AIM-120C с радиусом действия 105 км или более совершенную AIM-120D, бьющую на 180 км.

В бою на дальних дистанциях преимущества Су-35 становятся неоспоримыми. F-15EX имеет гораздо более массивную конструкцию с меньшим соотношением тяги и веса, что позволяет Су-35 без напряжения сил обгонять его. Однако трехмерный управляемый вектор тяги, свойственный двигателям F-15EX, позволит превзойти Су-35 на коротких дистанциях.

Хотя и F-15EX, и Су-35 во многом сопоставимы, преимущества Су-35 как по дальности, так и по ближнему бою очень значительны

- делает вывод издание в части ТТХ двух машин.

Источник изображения: topwar.ru

Санкции нам помогут

Не менее важны и технологические преимущества, которые даст покупка Су-35. Данный самолет сходен по конструкции с Су-30МКИ, состоящим на индийской службе. В случае передачи соответствующих технологий это позволит «подтянуть» имеющиеся «Сушки» до уровня «4++». Данным доводом F-15 похвастаться не может: американских истребителей нет на вооружении ВВС страны.

Единственным способом эффективного воздействия на Нью-Дели является возможность санкционного преследования страны, считает издание.

Хотя преимущества Су-35 огромны, выбор в пользу его американского аналога в рамках политически мотивированной покупки остается значительной возможностью

- подытоживает Military Watch.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
Ирбис-Э
Су-30
Су-30МК
Су-35
Проекты
ГЗЛА
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