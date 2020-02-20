Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с РФ, будет основываться на Тартуском договоре

Таллин. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Нынешнее правительство Эстонии не планирует направлять в парламент закон о ратификации пограничного договора с Россией, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Пограничная линия (с Россией) определена Тартуским мирным договором (от 1920 года) и другими межгосударственными договорами. Пока не вступили в силу иные двусторонние или иные договоры, до тех пор, разумеется, действует прежний договор", - сказал он, выступая в парламенте в среду.

Рейнсалу отметил, что "в нынешнем правительстве не приняты иные позиции и оно в ближайшей перспективе не планирует направлять договор о границе в парламент".

Министр подчеркнул, что пограничную линию нужно рассматривать как перспективу, которая не должна принижать роль Тартуского мирного договор: "это не позиция нынешнего правительства".

Глава МИД высказался против увязывания российской стороной ратификации пограничного договора с политической ситуацией в Эстонии и ее отношениями с Россией. Он расценил это как "политический довесок" к пограничному договору.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии и России Урмас Паэт и Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором".

Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. Российская сторона сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные претензии. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

Российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание Тартуского договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные претензии. По этой причине в Москве были отозваны подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2014 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.