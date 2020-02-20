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Известия.ru

В ЦПВС заявили о «насыщении» Сирии оружием со стороны армии США

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Командованием американских войск осуществляется «интенсивное насыщение» территории Заевфратья оружием и боеприпасами, это усложняет обстановку в регионе, сообщил 18 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось: более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами», — приводит его слова «РИА Новости».

Таким образом усложняется ситуация на северо-востоке САР, на подконтрольных возглавляемой США международной коалиции, отметил Журавлёв.

16 февраля СМИ сообщили о том, что колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии. По информации журналистов, речь идет о более чем 50 единицах боевой техники.

12 февраля на севере Сирии в результате неправомерных действий со стороны американцев произошел конфликт между военными США и местными жителями. Колонна военных сил США отклонилась от маршрута следования, в результате на блокпосту к востоку от города Камышлы было применено оружие. В тот же день в результате обстрела американскими военными местных жителей в Сирии погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.

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